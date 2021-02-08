Komandolar Şırnak’ta pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta bulunan 6’ncı Komando Tugay Komutanlığında görevli komandoların, pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şırnak’ta bulunan 6’ncı Komando Tugay Komutanlığında görevli Kahraman Komandolarımız, pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri icra etti" ifadeleri kullanıldı.