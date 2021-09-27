Komando timleri kaybolan genci bulmak için çalışmalara katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyündeki evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan genç için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe Köyü’nde ikamet eden Necati Gün (33), iddiaya göre cumartesi sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine köye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Pazar sabahı Yaraşlıyörük Köyü’nde aracı bulunan Gün için bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Baz istasyonundan alınan Necati Gün’e ait telefon sinyalinin Gebe Köyü ile Danişmentli Köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarına, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 2 asayiş komando timi, Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, AFAD ekipleri katıldı.

Jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan görüntü desteği de alırken, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği Pati de aramalara katıldı.

Arama çalışmaları bölgesinde Jandarma ekiplerine yardımcı olan Gece Köyü Muhtarı Adnan Alar, kaybolan Necati Gün ile ilgili bilgiler verdi.

Muhtar Alar açıklamasında şunları söyledi:

“Dün sabah 7 buçuk, 8 itibarıyla Dere köyü mevkiinde Necati Gün’ün aracının bulunup kendisinin olmadığı bize ulaştı. Bu noktadan sonra ilgili komutanlıkla görüşerek bildirdik. Dün sabah başlayan arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bölge tamamen tarama altında, güvenlik kuvvetlerimiz ile kontrol altında çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda sinyalizasyon sistemi üzerinden verilen bu bölgede arama devam ediyor, şuanda herhangi bir bulgu var mı diye son çalışmalar yapılıyor.”

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürüyor.

(İYA-