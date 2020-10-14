KOM polisinden ’kaçak içki’ operasyonu: 191 litre ele geçirildi
KIRIKKALE'DE KOM POLİSİ EKİPLERİNCE YAPILAN EŞ ZAMANLI 'KAÇAK İÇKİ' OPERASYONUNDA 191 LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN 1 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI.
Kırıkkale’de KOM polisi ekiplerince yapılan eş zamanlı ’kaçak içki’ operasyonunda 191 litre alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan iş yeri, kaçak içki üretimi yapılan yerlere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "kaçak içki" operasyonu gerçekleştirildi.
191 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bu kapsamda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte kentteki alkol satışı yapılan 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM ekipleri, işyerlerinde ve depolarında yaptığı aramada 191 litre kaçak içkiye el koydu. Operasyonda gözaltına alınan Y.S.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
8 kentte 50’den fazla kişi tedavi görüyor
Kırıkkale‘de 7, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 7, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti. Geçen hafta sonundan bu yana ise toplam ölü sayısı 45 oldu. 8 kentte 50’den fazla kişi de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.
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