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KOM polisi el yapımı içki ve etil alkol ele geçirdi
Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine düzenlediği operasyonda el yapımı içki ve etil alkol ele geçirdi.
Asayiş 12.09.2022, 11:49
Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine düzenlediği operasyonda el yapımı içki ve etil alkol ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 39 adet bir litrelik şişelerde etil alkol, 3 adet 5 litrelik pet şişelerde etil alkol ve 4 adet 5 litrelik pet şişelerde el yapımı alkollü içki ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.C. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
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