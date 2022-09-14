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KOM polisi 8 adet amfora küp ve tüfek ele geçirdi
Samsun’da KOM polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 8 adet amfora küp ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Asayiş 14.09.2022, 16:26
Samsun’da KOM polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 8 adet amfora küp ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, İlkadım ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 8 adet amfora küp ve 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D. hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
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