KOM ekiplerinden silah satıcılarına operasyon

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl merkezinde silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan istihbarı ve saha çalışmalarında 1 bir şahsın, ikamet adresinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunun tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 bin 870 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek,

7 adet çeşitli marka ve ebatlarda ruhsatsız tüfek, 2 adet çeşitli marka ve ebatlarda ruhsatsız tabanca, 2 adet kasatura bıçak ile 3 adet gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Silah, motosik ve mühimmatlara el koyan polis ekipleri, ikamet sahibini de gözaltına alırken zanlının adli işlemlerin devam ettiği bildirildi