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Kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tadilat yaptığı evinin çatısında kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaş yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 29.04.2021, 18:09
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Kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tadilat yaptığı evinin çatısında kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaş yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Eriş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada yaşayan 61 yaşındaki Hasan Türk isimli vatandaş, tadilat çalışması yapmak için binanın çatısına çıktı. Türk, çatıda çalıştırdığı spiral makinesine kolunu kaptırdı. Yaralanan vatandaş, bağırarak yardım istedi. Türk’ün sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Türk’ü çatıdan indirdi. Çatıdan indirilen Hasan Türk, sağlık ekiplerince olay erinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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