Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Yalova’da hamur kararken kolunu makineye kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Kolu merdaneye sıkışan kadını itfaiye ekipleri demir tekneyi keserek kurtardı.

Olay Çiflikköy ilçesinin Sahil Mahallesinde meydana geldi. 112’ye gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiflikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarın yapıldığı iş yerine geldiklerinde, bir kadını hamur makinesine sıkışmış hâlde buldu. İtfaiye ekipleri hamur makinesinin makasla demir teknesini keserek, kadının kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor