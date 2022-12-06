Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 34’e yükseldi

Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.

Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde geçtiğimiz pazar yaşanan toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması felaketinin başkent Bogota’ya 230 kilometre mesafede yaşandığını açıkladı. Kurtarma ekiplerinin toprak altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.

Kolombiya’nın Mocoa kentinde 2017’e meydan gelen toprak kayması felaketinde 320’ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.