Kolombiya’daki protestoların bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque’nun “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketi nedeniyle başlayan protestolarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 846 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque’nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque, geri adım atarak “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekmişti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 28 Nisan’dan bu yana devam eden protestolarda 1’i polis 16 sivilin hayatını kaybettiği, 306’sı sivil olmak üzere 846 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, protestolar sırasında 69 otobüs durağı, 36 ATM, 94 banka şubesi, 14 gişe, 313 ticari kuruluşta hasar meydana geldiğini açıkladı. Protestolar sırasında 431 kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, hükümetin orduyu protestolardan en çok etkilenen şehirlerde konuşlandırılmasını emrettiğini aktardı.

Şiddet olaylarını FARC organize etti iddiası

Savunma Bakanı Diego Molano ise yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasından ayrılan sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) bağlı muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Amerika Kıtası Direktörü José Miguel Vivanco yaptığı açıklamada, şiddetten en çok etkilenen şehirlerden olan Cali’de 1 kişinin polis tarafından öldürüldüğünün doğrulandığını ifade etti. Örgüt, protestolar sırasında 940 polis şiddeti vakası yaşandığını aktarırken, polis tarafından 8 göstericinin daha öldürülmüş olabileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz eylül ayında Kolombiya’da polis şiddetine karşı başlayan gösterilerde de 13 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Maliye bakanı istifasını verdi

Kolombiya Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, Yardımcısı Juan Alberto Londono ile birlikte vergi reformu protestolarının ardından Duque’ye istifasını sundu. Carrasquilla ve Londono’nun Duque ile görüşmesi bekleniyor. Carrasquilla, şiddetle reddedilen vergi reformu önerisini gündeme getiren kişi olarak biliniyor.

Reform asgari ücretliyi etkileyecekti

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV’nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması hedefleniyordu. Toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.