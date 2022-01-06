Kolombiya’da zincirleme kaza: 7 ölü

Kolombiya’da tırın neden olduğu zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 33 işi yaralandı.

Kolombiya’nın Tolima eyaletine bağlı Cajamarca kentini Calarca eyaletinde bulunan Quindo’ya bağlayan yolda bulunan Los Venados tünelinde kontrolden çıkan tır, 15 araca çarptı. Tırın neden olduğu zincirleme kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazanın ardından tünel ve tünelin bulunduğu yolda trafik askıya alındı.