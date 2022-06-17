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Kolombiya’da motosikletli saldırı: 1 ölü

Kolombiya’nın batısındaki Cauca eyaletinde polis karakolunun önüne bırakılan bomba yüklü motosikletin patlamasının ardından 1 polis ağır yaralandı.

Asayiş 17.06.2022, 12:42 17.06.2022, 13:13
Kolombiya’da motosikletli saldırı: 1 ölü

Kolombiya’nın Cauca eyaletindeki Suarez bölgesinde bir polis karakolu önüne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü motosiklet bırakıldı. Olay yerine giderek kontrol eden bomba imha uzmanı Yormn Cortes, motosikletteki patlayıcının infilak etmesinin ardından ağır şekilde yaralandı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, yetkililer Cortes’in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

#motosiklet #Kolombiya
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