Kolombiya’da motosikletli saldırı: 1 ölü

Kolombiya’nın Cauca eyaletindeki Suarez bölgesinde bir polis karakolu önüne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü motosiklet bırakıldı. Olay yerine giderek kontrol eden bomba imha uzmanı Yormn Cortes, motosikletteki patlayıcının infilak etmesinin ardından ağır şekilde yaralandı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, yetkililer Cortes’in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.