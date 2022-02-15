Kolombiya’da karakola patlayıcı yüklü motosikletle saldırı

Kolombiya’da bir polis karakoluna, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından patlayıcı yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

Kolombiya’nın güneybatısındaki Caloto kasabasında bulunan polis karakoluna bombalı saldırı gerçekleştirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin patlayıcı yüklü motosikletle karakola saldırmasının ardından yakındaki bir kilisenin çöktüğü bildirildi.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, polise gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek, teröristlerin bu tür saldırılarla bölgede korku salmayı hedeflediklerini söyledi. Palacios, “Bu olayın sorumlularına, Kolombiya’nın boyun eğmediğini ve tüm kararlılıkla mücadele edeceğimizi açıkça söyleyelim” açıklamasını yaptı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molana, saldırıların ardından Bölgesel Güvenlik Konseyi’nin toplandığını bildirerek, “Kolombiya halkının korunması için kendimizi adayacağız. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerine yönelik operasyonlar yoğunlaşıyor. Sorumluları yakalayacağız" dedi.

Yetkililer, can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.