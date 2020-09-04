Koli bantlarken bıçağı baldırına sapladı

Kahramanmaraş’ta bir kişi koli bantlarken elindeki bıçağı kazayla baldırına sapladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’nde yaşandı. Hayati Soy (38), evdeki bazı eşyaları kolilere yerleştirdikten sonra bantlamaya başladı. Koli üzerindeki bant fazlasını kesmek isteyen Soy, iddiaya göre elindeki bıçağın kayması sonucu bıçağı sol baldırına sapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Soy’u hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hayati Soy’un, hastanedeki tedavisi devam ediyor.