Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

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KAHRAMANMARAŞ’TA YAŞLI BİR VATANDAŞ YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Asayiş 28.09.2020, 17:17
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Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde birkaç gündür haber alamadıkları Muhsin Gündüz’ün (65), evinden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki ağır koku nedeniyle Gündüz’ün yaşadığı eve çilingir yardımıyla girdi. Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Gündüz’ün 3 gün önce hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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