‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 367 şüpheli yakalandı

İstanbul‘da birçok ilçede düzenlenen "Kökünü Kurutma" adı verilen narkotik operasyonunda 367 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bir pek çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma” adı verilen operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyon çerçevesinde 367 şüphelinin yakalandığı bildirildi.