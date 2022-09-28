Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi yurdunda elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle oluşan yoğun kokudan etkilenen 11 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi yurdunda günün ilk saatlerinde kalorifer dairesindeki elektrik panosunda kısa devre sonucu duman oluştu. Zara Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde enerji kesilerek farklı bir müdahaleye gerek duyulmadı. Gün içerisinde ise yanan kabloların kokusundan etkilenen 11 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle kontrol amaçlı olarak Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şikayetleri devam eden öğrencilerden 4’ü ambulansla Sivas’a sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.