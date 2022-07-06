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Köfteci Yusuf’u soyan müdür yardımcısı tutuklandı

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un İznik’teki şubesinden 207 bin lira çalan şube müdür yardımcısı Yahya O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 06.07.2022, 17:56
Köfteci Yusuf’u soyan müdür yardımcısı tutuklandı

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un İznik’teki şubesinden 207 bin lira çalan şube müdür yardımcısı Yahya O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un İznik’teki şubesindeki kasadan 207 bin lira para çalındı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirerek, kasadaki 207 bin lirayı alan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı. Polisin dün gece gözaltına aldığı Yahya O.’nun, çaldığı 207 bin lirayı polise teslim ettiği öğrenildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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