Köfteci Yusuf’ta ’masa silme’ kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde bulunan Köfteci Yusuf’ta yemek yiyen aile ile garsonlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine çıktığı iddia edilen kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki Köfteci Yusuf’ta yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.