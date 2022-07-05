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Köfteci Yusuf’a hırsız girdi

Bursa’da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un İznik’teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu.

Asayiş 05.07.2022, 16:43
Köfteci Yusuf’a hırsız girdi

Bursa’da ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un İznik’teki ilk şubesi hırsızın hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesindeki Köfteci Yusuf Restoranı’na gece yarısı hırsız girdi.

Tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirdiği tespit edilen bir kişinin çelik kasadaki yüklü miktarda parayı alarak kaçtığı öğrenildi. Müracaat üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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