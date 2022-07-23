Kocasının vurduğu kadın 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Afyonkarahisar’da annesinin evinde tartıştığı kocası tarafından tabanca ile vurulan Elif Çakır isimli kadın hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. karısı Elif Çakır ile tartıştı. Ardından Elif Çakır annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç. ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Öte yandan mahkemeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklanırken, cinayetin Elif Çakır’ın boşanmak istemesi yüzünden işlendiği iddia edildi.