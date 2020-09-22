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Kocasının eve kilitlediği kadın ile arkadaşını itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ'TA KOCASI TARAFINDAN EVE KİLİTLENEN KADIN VE ARKADAŞINI İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVEN YARDIMIYLA PENCEREDEN KURTARDI
Asayiş 22.09.2020, 14:56
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Kahramanmaraş’ta kocası tarafından eve kilitlenen kadın ve arkadaşını itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden kurtardı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi’nde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, S.A.’nın ismi öğrenilemeyen kocası, S.A. ve arkadaşı B.D.’yi eve kilitleyerek evden ayrıldı. Evde kilitli kalan S.A. ve B.D. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından apartmanın 2’nci katındaki iki kişiyi merdivenle pencereden alarak aşağı indirdi.
S.A. ve B.D. emniyete götürüldü.
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