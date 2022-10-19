Kocasını uyurken baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Zeytinburnu’nda eşini Hasan Özbek’i baskı ve şiddete dayanamadığı iddiasıyla öldüren Fatma Azimi’nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Tutuklu sanık Fatma Azimi, “Beni öldürmeye çalıştı kendimi savundum” dedi.

Zeytinburnu’nda 24 Kasım 2019 tarihinde eşi Hasan Özbek’i (57) uyurken balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi’nin (30) yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Azimi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, kendi anlatımıyla aralarında geçen tartışma ve maktulün sanığa yönelik çeşitli darp eylemlerinden duyduğu öfkeyle tasarlayarak maktulü öldürdüğünü belirtti.

Sanık Fazilet Azimi savunmasında, “Onu ilk önce ben öldürmedim. Baltayı alarak odaya geçti sonra bu oldu. 11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük, çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı kendimi savundum. Ben baltayla vurdum, darp ettim öldürmedim. Komşuya indim ambulans çağırdım her şeye rağmen iyileşmesini istedim" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanığın haksız tahrik altında işlediği eylemden dolayı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi’nin eşi Hasan Özbek’in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi’nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.