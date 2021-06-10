banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü

Osmaniye’ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan katil zanlısı kadının kayın validesi de ölmekten son anda kaçarak kurtuldu.

Asayiş 10.06.2021, 09:27
Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü

Osmaniye’ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan katil zanlısı kadının kayın validesi de ölmekten son anda kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Köyyeri köyünde yaşandı. Gülten Usta henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman (27) Usta ve görümcesi Ela Usta (18) uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı. Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta’yı göz altına aldı. Öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta’nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu