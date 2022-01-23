Kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının, intihar ettiği ortaya çıktı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde geçen akşam eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, kadının intihar ettiğinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Esenli Mahallesi’nde 21 Ocak tarihi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel Y. (36) isimli kadın, evinde silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, kadının kocası olan M.A.’yı (53) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar ile birlikte M.A.’dan örnekler alan polis ekipleri, topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun’a gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerde, solak olduğu belirlenen Aysel Y.’nin elinde barut izine rastlanmasının ardından kadının intihar ettiği anlaşıldı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

İncelemenin tamamlanmasının ardından Aybastı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.A., Aybastı Adliyesi’ne sevk edildi. M.A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.