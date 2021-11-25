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Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti

Kocaeli’de kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşini önce boğmaya çalışan, sonrasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Bıçaklanan eş, şikayetinden vazgeçtiğini ve evliliklerinin sürdüğünü belirtirken, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Asayiş 25.11.2021, 13:43
Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti

Kocaeli’de kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşini önce boğmaya çalışan, sonrasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Bıçaklanan eş, şikayetinden vazgeçtiğini ve evliliklerinin sürdüğünü belirtirken, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Olay, 12 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Uygun Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ş. (30), kıskançlık sebebiyle eşi eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş., önce eliyle eşini boğmaya çalıştı sonrasında ise mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşinden kurtularak komşusuna sığındı. Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek, Buse Ş.’yi kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi genç kadın, 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşimi çok seviyorum"

"Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Burhan Ş., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhan Ş., müşteki Rabia Buse Ş., tanıklar ve sanık avukatı katıldı. Savunması alınan Burhan Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve eşini çok sevdiğini söyledi.

"15 gün hastanede tedavi gördüm"

Duruşmada ifade veren Rabia Ş. ise kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Verdiğim ilk ifade doğru değildir, öfkeli olduğum için öyle bir ifade verdim. Telefonla çok vakit geçirdiğim için aramızda tartışma oldu. ‘Beni aldatıyor musun?’ diye sordu, ben de sinirlendiğim için ‘evet aldatıyorum’ dedim. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Mutfağa su içmeye giderken bıçak aldım. Burhan da o sırada peşimden gelmiş. Aramızda itişme yaşandı. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. O sırada Burhan elimden bıçağı almayı başardı. Sonrasında nasıl yaralandığımı, nerelerden darbe aldığımı hatırlamıyorum. Zorlukla kendimi alt kattaki komşularımın bahçesine attım, orada bayılmışım. Daha sonra hastaneye götürüldüm ve ameliyat oldum. Yoğun bakım dahil olmak üzere 15 gün hastanede yattım. Ancak bizim 2 tane tane çocuğumuz var ve evliliğimiz devam etmektedir. Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"

"Burhan’la göz göze geldik ancak dönüp eşini tekrar bıçaklamaya devam etti"

Tanık olarak dinlenen alt komşu Hilmi Ş. de olay günü gördüklerini anlattı. Hilmi Ş., "Bir takım gürültü sesleri duydum ve uyku sersemiyle dışarı bakmaya gittim. Kapıyı açtığımda Burhan’ın Rabia’nın üstünde olduğunu ve bıçakladığını gördüm. En az 10 kez olacak şekilde bıçakladı. Burhan’a ‘sen ne yapıyorsun?’ dedim. O anda Burhan’la göz göze geldik ancak dönüp tekrar bıçaklamaya devam etti. Üstümde sadece iç çamaşırı olduğu için müdahale edemedim. İçeri girip üstümü giyinene kadar olay bitmişti" diye konuştu.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi

İfadelerin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Rabia Buse Ş.’nin sanık Burhan Ş.’yi aldattığına dair delil bulunmadığı belirtildi. Burhan Ş.’nin eşini önce boğmaya çalıştığı, daha sonra ise mutfaktan aldığı bıçakla Rabia Ş.’yi bıçakladığının kaydedildiği mütalaada, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine dikkat çekildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Burhan Ş.’nin 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talep etmesi üzerine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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