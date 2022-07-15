banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trump’ın eski eşi Ivana Trump 73 yaşında öldü
Trump’ın eski eşi Ivana Trump 73 yaşında öldü
Trabzonspor ilk hazırlık maçını kazandı
Trabzonspor ilk hazırlık maçını kazandı
İmamoğlu'ndan 'çizme' yanıtı
İmamoğlu'ndan 'çizme' yanıtı
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Asayiş 15.07.2022, 02:22
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Yorumlar (0)
22°
açık