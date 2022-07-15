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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Asayiş 15.07.2022, 02:15
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.