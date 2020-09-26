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Kocaeli’nin 11 bölgesinde orman yangınları çıktı

KOCAELİ’NİN KANDIRA, DERİNCE, GEBZE VE BAŞİSKELE İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN YANGINLARDA ORMANLIK ALANLAR KÜLE DÖNDÜ.

Asayiş 26.09.2020, 17:59
Kocaeli’nin 11 bölgesinde orman yangınları çıktı

Kocaeli’nin Kandıra, Derince, Gebze ve Başiskele ilçelerinde meydana gelen yangınlarda ormanlık alanlar küle döndü.

Kocaeli’nin bir çok ilçesinde ormanlık alanlar hemen hemen aynı zamanlarda alevlere teslim oldu. Derince, Kandıra, Gebze ve Başiskele ilçelerinde olmak üzere 11 bölgedeki ormanlık alanlarda yangın meydana geldi. Bu ilçelerde ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Yangınların söndürülmesi için bölgelere çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangın bölgelerine ulaşmasıyla birlikte yangınlar kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Ekipler, yangın bölgelerinde soğutma çalışması gerçekleştirirken, Kandıra’da ormanlık alanda çıkan yangın için söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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