banner596

banner547

Son Dakika

Kocaeli’nde 57 silah ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 57 silah ele geçirildi.

Asayiş 24.10.2022, 19:37
Kocaeli’nde 57 silah ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 57 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Ekim tarihleri arasında şüpheli şahıslar üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)