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Kocaelililer güne yağmurla uyandı
Kocaeli’de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.
Asayiş 11.06.2022, 10:04
Kocaeli’de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün boyunca; Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova’yı sağanak yağışlara karşı uyarmıştı. Kocaeli’de valilik ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, sağanak yağmur gece 02.00 sıralarında başladı. Yağmur sabah saatlerinde de etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü.