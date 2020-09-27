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Kocaeli’deki palet fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE PALET FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA FABRİKADA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Asayiş 27.09.2020, 03:11
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Kocaeli’deki palet fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın 00.40 sıralarında Gebze Pelitli mevkiinde bulunan ahşap palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre palet fabrikasının depolama alanında elektrik kontağından çıkan yangın fabrikanın açık alanında bulunan depolama alanındaki paletlere sıçraması sonucu hızla büyüdü. Alevleri gören işçiler kendileri dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin tüm ilçelerinden itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında pat fabrikasının depolama alanındaki ahşap paletlerin tamamı ile açık alandaki iki idari bina ve 2 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Söndürülen yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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