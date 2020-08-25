Kocaeli’deki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 25 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan şahsın, ormanlık alanda bulunan bağını temizlerken yangına sebep olduğu ortaya çıktı.

Yangın dün saat 14.00 sıralarında Gölcük Halıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan alanda çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfiaye, Orman Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekibi karadan yangına müdahale ederken havadan da yangın söndürme helikopteri yanan alana su taşıdı. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında yangına sebep olduğu belirlenen E.A. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsın ifadesinde ormanlık alanındaki bağını temizlediği sırada yangınını çıktığını söylediği öğrenildi. Şahıs emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.