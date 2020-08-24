Kocaeli’deki orman yangını 2 buçuk saatte söndürüldü
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, HELİKOPTER DESTEĞİ İLE 2 BUÇUK SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA 25 DÖNÜM ORMANLIK ARAZİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, helikopter desteği ile 2 buçuk saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın 14.00 sıralarında Gölcük Halıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan alanda çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfiaye, Orman Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekibi karadan yangına müdahale ederken havadan da yangın söndürme helikopteri yanan alana su taşıdı. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaklaşık 25 dönüm zeytin ve makilik alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
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