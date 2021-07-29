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Kocaeli’deki orman yangını 1 buçuk saatte kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yaklaşık 20 dönüme yayılan orman yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Asayiş 29.07.2021, 15:05
Kocaeli’deki orman yangını 1 buçuk saatte kontrol altına alındı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yaklaşık 20 dönüme yayılan orman yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü. İtfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alev lere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.
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