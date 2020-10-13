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Kocaeli’de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

KOCAELİ'DE POLİS EKİPLERİNCE İKİ İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONUNDA YÜZLERCE ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 13.10.2020, 16:25
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Kocaeli’de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Gebze’de sahte içki satışı yapıldığı belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında iş yerindeki aramalarda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken iş yeri sahipleri hakkında inceleme başlatıldı.

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