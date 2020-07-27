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Kocaeli’de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE YOLCU OTOBÜSÜ, PANELVAN ARAÇ VE TIRIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 27.07.2020, 17:26
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan araç ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kaza, 16.00 sıralarında Körfez D-100 Karayolu Şirinyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda malzemeleri yüklü panelvan araç, aynı yönde önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpa sonrasında savrulan araçlara ise arkadan gelen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kaza nedniye D-100 Ankara istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.
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