Kocaeli’de yolcu otobüsünde 14 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİ TEM OTOYOLU GİŞELERİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLERDE DURDURULAN BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE, GÖÇ İDARESİ’NİN VERDİĞİ KİMLİKLERİN SAHTELERİNİ YAPTIRAN 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu gişelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Göç İdaresi’nin verdiği kimliklerin sahtelerini yaptıran 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda otobüs sürücüsü ve muavin ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen ikamet izin belgelerinin sahtelerini taşıyan 8 Pakistan, 6 Afganistan uyruklu olmak üzerine toplam 14 adet düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülürken, otobüs şoförü ve muavin ise gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında haklarında tahkikat başlatılan 2 kişi, işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilecek.
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