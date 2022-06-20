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Kocaeli’de yoğun yağış sele döndü

Kocaeli’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.

Asayiş 20.06.2022, 17:22
Kocaeli’de yoğun yağış sele döndü

Kocaeli’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi.

Kocaeli’de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü. Otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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