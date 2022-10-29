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Kocaeli’de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor

Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.

Asayiş 29.10.2022, 09:38
Kocaeli’de yoğun sis sebebiyle göz gözü görmüyor

Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Göz gözü görmezken görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Kocaeli’de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesi 50-75 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte farlarını yakarak seyrediyor. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmüyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.

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