Kocaeli’de yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi yaralandı

Kocaeli Valiliği, etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle trafik kazaları da dahil olmak üzere 47 araç ve 130 vatandaşın kurtarıldığını, 34 kişinin yaralandığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin alınan tedbir ve yapılan çalışmaları paylaştı. Açıklamada; yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle 8 Mart’ta Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı yapıldığı ve Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi. İlgili kurumlardan 2708 personel ve 1258 aracın görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, ekiplerin görev sahaları olan bölgelerde meydana gelen olaylara müdahale ettiği ve hazır şekilde bekletildiği ifade edildi.

"47 araç ve 130 vatandaşımız kurtarılmıştır"

Açıklama şöyle devam etti:

"Meteorolojik veriler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik denetim sistemine bağlı 96 noktadan aktarılan görüntüler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde; ilimize İstanbul ve Anadolu istikametinden gelecek tır ve kamyon trafiğiyle ilgili 10 Mart tarihinde kısıtlama kararı alınmış ancak kısa süreli olarak uygulanmış ve bugün saat 06.00 itibariyle tamamen kaldırılmıştır. 13 Mart saat 12.00 itibariyle ilimiz genelinde tüm çalışma gruplarımızda 2738 personel ve 1302 araçla hizmet verilmeye ve karla mücadeleye devam edilmektedir. Bu süreçte alınan çağrı sayısı 142 olup 134 müdahale gerçekleştirilmiştir. Trafik kazaları dahil 47 araç ve 130 vatandaşımız kurtarılmıştır. İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. 68 elektrik arızası abone/trafo ihbarı alınmış ekiplerce zamanında müdahale edilerek kesintiler giderilmiştir. 63 haberleşme kesintisi yaşanmış, 61’inde sorun giderilmiş, 2’sinde halihazırda çalışmalar devam etmektedir. Yine ilimiz genelinde meydana gelen 16 trafik kazasında 34 vatandaşımız yaralanmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır."

Açıklamada, dün saat 09.00’dan bugün saat 09.00’a kadar Kuzey Marmara Otoyolunda 750 ton tuz ve 300 bin litre solüsyon kullanıldığı belirtildi. Karamürsel ilçesine bağlı kırsal alanda mahsur kalan 2 ailenin de AFAD ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Motosiklet yasağı yarın kaldırılacak

Valilik koordinasyonunda tüm önlemlerin alındığının kaydedildiği açıklamada, "Kurumlar arası eşgüdümler zaman kaybetmeden sağlanıp, gerekli bütün tedbirler alınarak süreç başarıyla yürütülmekle birlikte, alınan son meteoroloji verilerine göre bugün itibariyle olumsuz hava koşullarının etkisinin azalacağı tahmin edilmektedir. Alınan son meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre; moto-kuryelerin çalışmaları ile motosiklet ve mobiletlerin kullanımının durdurulmasının da yarın (14 Mart Pazartesi günü) sabah saat 09.00’dan itibaren sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.