Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Kandıra’da bir villa kenevir üretildiği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, villanın uyuşturucu serasına çevrildiğini ve imalat yapıldığını gördü. Villada yapılan aramada 64 kök dikili vaziyette Hint keneviri, 7 kimyasal sıvı, 7 adaptör, 8 havalandırma fanı, 7 led lamba, 5 hava filtresi, 3 PH metre, iç kısım folyo kaplı kumaş kabin, 2 alüminyum havalandırma borusu ve havalandırma motoru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.