Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze ilçesinde yapılan operasyonda 637 gram sentetik kannabinoid, 9 gram metamfetamin, 3 gram kokain, tabanca, 13 fişek, 885 TL para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.Ç. ve K.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.