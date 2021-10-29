Kocaeli’de tren kazası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.