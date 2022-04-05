Kocaeli’de tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde servis aracıyla tırın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracıyla tır çarpıştı. Çarpışma neticesinde çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.