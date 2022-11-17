Kocaeli’de terör örgütü üyesi yakalandı

Kocaeli’de PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.H. (19) isimli şahsın, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğunu tespit etti. Şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla Körfez’de yakalandı. Gözaltına alınan M.H., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.