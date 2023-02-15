Kocaeli’de terör örgütü propagandası yapan şüphelilere operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli’de terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 32 tabanca fişeği, 15 av fişeği, kurusıkı tabanca, sözde örgüt bayrağı ve çok sayıda yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.