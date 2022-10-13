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Kocaeli’de terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 13.10.2022, 09:36
Kocaeli’de terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü çalışma neticesinde, H.H. ve B.H. isimli yabancı uyruklu şüphelilerin, geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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