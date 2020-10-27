Kocaeli’de tedbirlere uymayan 3 bin 591 kişiye ceza yağdı

Kocaeli’de gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde kurallara uymayan 3 bin 563 kişiye idari, 28 kişiye adli işlem uygulandı. Öte yandan, kurallara uymayan 507 iş yerine idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Yapılan faaliyetler ve denetimler kapsamında, Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam bin 796 kişinin talebi karşılandı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 72 kişiye idari, 28 kişiye ise adli işlem yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 15 bin 362 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilirken, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, binlerce iş yeri denetlenerek, 462 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen denetimlerde ise, 207 bin 592 şahıs sorgulanarak, 504 aranan şahıs yakalandı. Bu kapsamda 20 bin 872 iş yeri kontrol edildi, 45 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 110 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 3 bin 491 kişiye idari işlem uygulandı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde de, toplam 59 bin 496 araç kontrol edilirken, 88 bin 928 şahıs sorgulandı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 46 kişi zorunlu olarak, 99 kişi de diğer (geçici ikamet ve benzeri) nedenlerden dolayı olmak üzere 145 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.