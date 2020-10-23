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Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI İLE MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA, SATILMAK İSTENEN ANTİK MISIR DÖNEMİNE AİT İKİ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 23.10.2020, 11:30
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Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tarihi eser kaçakçıları ile müşteri kılığına giren jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, satılmak istenen antik Mısır dönemine ait iki heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmit Sepetçi Mahallesi’nde bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi heykelleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahıslar ile müşteri rolünde görüşerek buluşmaya çağıran jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada şüphelilerin satmaya çalıştığı antik Mısır dönemine iki adet ait tanrı ve tanrıca heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. ve A.D., işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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